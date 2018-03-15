Неймар потерял счет времени

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сказал своему отцу, что пять месяцев в парижском клубе длились как пять лет. Об этом сообщает испанское издание AS.

По его информации, бразилец в очередной раз пожаловался близким, что устал от жизни во Франции. Также его разочаровал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов по итогам двух игр против мадридского «Реала».

Сливочные, в свою очередь, сделали Неймара своей главной целью на летнее трансферное окно. «Галактикос» рассчитывают завершить переговоры до старта чемпионата мира-2018, чтобы у тренеров было достаточно времени на формирование сезонного плана. В то же время отец Неймара заявил представителям «Реала», что договориться с ПСЖ будет непросто.

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13 марта сообщалось, что форвард попросил отца, который является агентом, устроить его в «Реал». Игрок рассчитывает сменить клуб до начала мундиаля. В настоящий момент он восстанавливается от травмы, его возвращение запланировано на май.

Бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне в активе нападающего 28 забитых мячей в 30 матчах во всех турнирах.

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