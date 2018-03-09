Зидан оценил трансфер Неймара в 400 миллионов евро

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его не удивит трансфер нападающего Неймара из ПСЖ за 400 миллионов евро. Слова специалиста приводит Goal.com.

«Я не собираюсь обсуждать чужих игроков. ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро? Ну и хорошо. Когда "Реал" купил меня за 72 миллиона евро, мне казалось это невероятным. Спустя 10 лет суммы стали намного больше. Возможно, через несколько лет за трансферы будут платить по 400 миллионов евро. Возможно, это произойдет быстрее», — заявил Зидан.

Тренер отметил, что Неймар смог бы влиться в состав любой команды в мире. Француз считает, что он, как и многие другие футболисты, очень хорош.

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Ранее 9 марта сообщалось, что бразильский форвард разочаровался в уровне чемпионата Франции и захотел вернуться в «Барселону», которую покинул летом 2017 года. По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» не все верят в искренность Неймара и считают, что он ищет алиби перед будущим переходом в «Реал». Условием его трансфера в состав команды из Мадрида СМИ назвали победу в Лиге чемпионов-2017/2018, однако в 1/8 финала турнира ПСЖ проиграл «Реалу».

В «Барселоне» Неймар выступал с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ. В составе парижан форвард провел 30 матчей и забил 28 мячей во всех турнирах. Спортсмен не смог адаптироваться к жизни в Париже и был несчастлив в клубе. В конце февраля бразилец получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.

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