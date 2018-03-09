Неймар захотел обратно в «Барселону» и признался в зависти к Месси

Нападающий ПСЖ Неймар заявил руководству «Барселоны», что хочет вернуться в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист разочаровался в уровне чемпионата Франции. Неймар осознал, что ошибался, считая, что сможет «выйти из тени Лионеля Месси». Отмечается, что обратный трансфер сможет произойти не раньше лета 2019 года.

Также сообщается, что в «Барселоне» не все верят в искренность форварда и считают, что он ищет алиби перед будущим переходом в «Реал».

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В конце января сообщалось, что Неймар перейдет в мадридский «Реал», если поможет ПСЖ выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018. До этого президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил о желании купить нападающего и готовности включить в возможную сделку форварда Криштиану Роналду.

В «Барселоне» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 30 матчей и забил 28 мячей во всех турнирах. Спортсмен не смог адаптироваться к жизни в Париже и был несчастлив в клубе. В конце февраля бразилец получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.

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