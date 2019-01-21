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В России появится новый продуктовый гигант

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Торговые сети «Дикси», «Красное и белое», а также «Бристоль» объявили о слиянии в единого игрока ритейла на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соглашение действующих владельцев торговых сетей Игоря Кесаева, Сергея Кациева (оба являются совладельцами «Дикси» и «Бристоль»), а также Сергея Студенникова, владельца крупнейшей сети алкомаркетов в России.

«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении», — говорится в сообщении. В объединенной сети Кесаеву и Кациеву будет принадлежать доля в 51 процент, Студенникову — 49 процентов.

В общей сложности новый гигант получит в управление более 13 тысяч магазинов по всей России. В 2017 году совокупная выручка трех брендов составила 554,1 миллиарда рублей, что выводит нового торгового игрока на третье место после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». На четвертом месте окажется ритейлер «Лента».

«Красное и Белое» в декабре 2018 года столкнулось с давлением силовых структур. В компании проходили обыски в связи с подозрением в налоговых нарушениях. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, МВД, СК и ФНС России.

При этом в 2018 году Сергей Студенников впервые вошел в список миллиардеров по версии Bloomberg, обыски в компании прошли буквально через месяц после этого.

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