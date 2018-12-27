ФСБ не нашла незаконного алкоголя в «Красном и белом»

Сотрудники Федеральной службы безопасности, проводившие обыск в сети алкогольных магазинов «Красное и белое», не обнаружили нарушений в работе, говорится в сообщении компании, выдержки из которого приводит РБК.

Отмечается, что силовики изъяли документацию на товар и осмотрели помещения, но не нашли улик, говорящих о хранении и торговле контрафактным алкоголем. 27 декабря все склады и офисные помещения, где проводились обыски, работают в штатном режиме.

Обыски в «Красном и белом» прошли вечером 26 декабря. Их проводили сразу несколько ведомств: помимо ФСБ, это Росалкогольрегулирование, ОМОН и Федеральная налоговая служба. Компания сообщала, что оперативные мероприятия парализовали ее работу.

Сеть винных магазинов «Красное и белое» основана челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. На сегодняшний день насчитывается около 6,7 тысячи магазинов.

В октябре Студенников вошел в рейтинг миллиардеров агентства Bloomberg.

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