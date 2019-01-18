Россиян защитят от контрафактных продуктов

Крупнейшие российские торговые сети и производители продуктов питания заключили соглашение об отказе от сотрудничества с поставщиками, уличенными в регулярном фальсифицировании продукции. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, документ под названием Кодекс добросовестных практик подписали крупнейшие ритейлеры страны, среди которых X5 Retail Group (владеет брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Ашан», «Магнит» и «Дикси». Со стороны производителей выступили профильные ассоциации, в том числе «Русбренд», «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Национальная мясная ассоциация» и «Рыбный союз».

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Когда это произошло, не уточняется. Газета ссылается на материалы одного из заседаний комиссии, ответственной за применение кодекса. Продавцы договорились между собой не закупать продукцию у поставщиков, которые ранее были уличены в «серийном» производстве некачественного товара.

По словам участников соглашения, оно пойдет на пользу, в первую очередь, потребителям, которые смогут не опасаться за качество и происхождение продуктов. Нередки случаи, когда под видом одного вида продовольствия в магазине продается другой — качественный, но более дешевый. Таким образом, покупатель вводится в заблуждение.

Сами продавцы тоже получат выгоду: они смогут улучшить свою репутацию и подать сигнал государству, что отрасль способна регулировать себя сама, без вмешательства властей. Большое количество участников, подписавших кодекс, обезопасит добросовестных продавцов от конкурентов, которые могли бы воспользоваться ситуацией и снизить цены на контрафакт.

При этом за нарушение положений кодекса полагается только символическое наказание в виде исключения из отраслевой ассоциации. Однако опрошенные изданием участники рынка утверждают, что ритейлеры и поставщики будут дорожить своей репутацией.

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