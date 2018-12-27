После обысков в «Красном и Белом» завели дело

Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» по всей стране связан с уголовным делом о налоговом преступлении. Об этом Znak.com сообщил источник в четверг, 27 декабря.

По его словам, расследованием занимаются сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД, СК и ФНС России.

«Работает Москва, там же возбуждено уголовное дело по уходу от налогов. Челябинские силовики никакого участия в мероприятиях не принимали. Москва занимается, поскольку компания большая, юрлица зарегистрированы в разных регионах», — сказал собеседник издания.

По данным другого источника, 26 декабря проходило оперативно-разыскное мероприятие — «гласное обследование помещений». Присутствовали сотрудники ФНС, ФСБ и МВД, а также специалисты Росалкогольрегулирования, но последние вели скорее параллельную внеплановую проверку.

Глава УФНС по Челябинской области Михаил Бирюк заявил Znak.com, что в регионе налоговых претензий к сети «Красное и Белое» нет: компания выплатила долг в 1,9 миллиарда рублей и сейчас оспаривает его в суде.

Ранее 27 декабря компания «Красное и Белое» распространила пресс-релиз, в котором говорится, что сотрудники ФСБ не обнаружили нарушений в работе алкогольной торговой сети в ходе проведенных обысков.

По сообщению ретейлера, оперативники изъяли документацию на товар и осмотрели помещения, но не нашли улик, говорящих о хранении и торговле контрафактным алкоголем. 27 декабря все склады и офисные помещения, в которых проводились обыски, работают в штатном режиме.

Вечером 26 декабря прошли обыски в «Красном и Белом», которые парализовали работу сети.

Сеть винных магазинов «Красное и Белое» основана челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. На сегодняшний день насчитывается около 6,7 тысячи магазинов.

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