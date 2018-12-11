Москвичей уличили в повальном увлечении ЗОЖ

За три года в столице закрылось 609 продуктовых точек, тогда как открылось более двух тысяч. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте здорового питания и фермерских продуктов. Об этом говорится в материалах Knight Frank (есть в редакции «Ленты.ру»).

По статистике компании, с 2015 года сегмент продуктового ретейла в форматах «здоровое питание» и «фермерские продукты» увеличил свое присутствие на столичном рынке в 3,5 раза — с 209 до 724 торговых точек.

В данном формате на рынок вышло три новых бренда: LavkaLavka (7 торговых точек), «Фреш Маркет 77» (6 торговых точек, 3 готовятся к открытию) и «Ближние Горки» (6 торговых точек), отмечается в материалах Knight Frank.

Самый крупный представитель ниши — «ВкусВилл» — показал почти десятикратный прирост (с 51 до 480 точек). Это самый мощный рост в сегменте продуктового ретейла среди всех игроков. Доля магазинов здорового питания достигла 16 процентов всего объема продуктового ретейла в столице, подсчитали в компании. Так рынок реагирует на спрос со стороны москвичей.

Торговые сети, работающие в стандартном формате супер- и мини-маркетов, также увеличили свое присутствие — в 1,7 раза к 2015 году. Лидерами по темпам прироста стали сети «Магнит у дома», «Дикси» и «Пятерочка».

В ноябре 2018-го эксперты компании «Столица Менеджмент» выступили с прогнозом о том, что снижение доли свободных помещений в торговых центрах Москвы и области может спровоцировать рост цен на товары и услуг. Снижение предложения площадей в ТЦ ведет к росту арендных ставок, что послужит причиной закрытия одних торговых точек и роста цен на товары в других, считают в компании.

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