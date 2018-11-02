Дефицит магазинов ударит по кошелькам россиян

Снижение доли свободных помещений в торговых центрах (ТЦ) может спровоцировать рост цен на товары и услуги, говорится в сообщении компании «Столица Менеджмент» (специализируется на управлении торговыми объектами), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в Москве и Подмосковье продолжается уменьшение уровня вакантных площадей в качественных торговых комплексах. На этом фоне ожидаемо растут арендные ставки, а это в свою очередь ведет к закрытию одних торговых точек и росту цен на товары в других. «Время щедрых скидок для арендаторов закончилось», — подчеркивается в сообщении.

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Эксперты считают, что дальнейший рост ставок аренды торговой недвижимости в московском регионе неизбежен еще и потому, что во многих районах введения новых ТЦ не предвидится. При этом доля незанятых помещений в существующих, хорошо продуманных и грамотно спланированных объектах стремится к нулю.

Поскольку снижение вакансии продолжится, ставки будут расти и дальше, а значит, некоторым арендаторам придется увеличивать цены на свои товары и услуги. «В ближайшем полугодии мы прогнозируем рост цен на ассортимент, представленный в рамках ТЦ, на 1-3 процента в зависимости от сегмента», — уточняют аналитики.

В начале октября россиян предупредили о возможном увеличении стоимости целого ряда товаров из-за повышения экологического сбора, которое готовит Минприроды.

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