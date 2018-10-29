Власти забили тревогу из-за цен на топливо

Ситуация на рынке топлива в России «на грани», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время она находится на грани, что мы, возможно, должны будем применить экстренные меры», — сказал он.

Чиновник рассказал, что 29 октября снова провел переговоры с представителями нефтяных компаний. По итогам встречи крупные нефтяники, по словам Козака, согласились продавать независимым автозаправкам топливо по ценам, как для своих дочерних компаний.

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Как передает ТАСС, он также предупредил, что на следующей неделе правительство может принять решение о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты. Вероятность принятия этой меры, как отметил вице-премьер, высока. По его мнению, цены на топливо в нефтяной стране должны расти в пределах инфляции.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 октября предупредил о возможном введении запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты, а не заградительных, как заявил Козак. По словам главы правительства, он примет такие меры в том случае, если нефтяники не примут решение «о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке».

После резкого скачка цен на топливо весной текущего года власти приняли некоторые меры, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Такая ситуация не устраивает нефтяные компании, которым выгоднее поставлять топливо за рубеж, нежели на внутренний рынок. В отрасли заявляют, что сдерживать рост цен на заправках дальше невозможно.

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