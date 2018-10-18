Акцизы на бензин раздумали замораживать

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обращалась в правительство с предложением не повышать акцизы на бензин и дизельное топливо в 2019-м, сообщил представитель ведомства ТАСС.

«Речь идет о предложениях, которые были сделаны ранее. Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны», — пояснил представитель ФАС.

Ранее пресс-служба ФАС сообщала о том, что ведомство внесло в правительство предложение не повышать акцизы на бензин и дизтопливо с 1 января 2019 года. За счет этого планировалось снизить давление на розничные цены.

До этого Счетная палата заявляла, что увеличение акциза в полтора раза, запланированное на 1 января 2019 года, может спровоцировать резкий рост цен на бензин. С 1 января 2019 года акцизы на бензин поднимут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Летом этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля. Правительство отменило запланированное на июль повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Также нефтяникам предложили дотации за сдерживание цен на внутреннем рынке. По оценке Счетной палаты, июльское снижение акцизов позволило лишь незначительно сбить розничные цены в июле-августе — на 0,2 и 0,3 процента соответственно. Этого оказалось «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

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