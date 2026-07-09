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Силовые структуры
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11:54, 9 июля 2026Силовые структуры

Заготовленная для подрыва высокопоставленного военного в Москве бомба попала на видео

ФСБ показала видео с агентом СБУ, готовившим подрыв военного в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео задержания в Краснодаре агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил подрыв высокопоставленного военнослужащего с помощью дрона. Запись «Ленте.ру» предоставили в центре общественных связей ФСБ России.

На кадрах видны силовики, которые хватают в лесу мужчину, в его рюкзаке найдена бомба. Робот осматривает ее. Задержанный рассказывает, что был завербован в феврале, он приехал в Москву с Украины через Кишинев и Ереван. Для совершения теракта с использованием дрона ему надо было пройти обучение у иностранных инструкторов. Куратор сказал ему забрать в Краснодаре самодельное взрывное устройство, а затем вернуться в Киев, но его задержали.

По данным ФСБ, мужчина 1978 года рождения был осужден в России за кражу и разбой в 2002 году, а после освобождения он с семьей переехал в Днепр. СБУ завербовала его под угрозой уголовного преследования супруги.

В Москве он снял квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом жительства российского военного в многоэтажном доме и раздобыл накладные усы, бороду и очки. Мужчина планировал, замаскировавшись, привести в действие бомбу с поражающими элементами, прикрепленную на беспилотнике, в момент, когда возвращающийся домой военный заходит в подъезд.

У задержанного обнаружен телефон, в котором есть переписка с куратором, подтверждающая
подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа. Из тайника он забрал самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 600 граммов.

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