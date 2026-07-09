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Силовые структуры
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11:52, 9 июля 2026Силовые структуры

Замаскированный мужчина готовил подрыв военного в Москве

ФСБ задержала в Краснодаре мужчину, готовившего подрыв военного с помощью боевого дрона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Краснодаре задержан мужчина, готовивший подрыв высокопоставленного военнослужащего с помощью дрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Задержанный гражданин России 1978 года рождения, у него изъято самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 600 граммов. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, мужчина в 2002 году был осужден в России за кражу и разбой, а после освобождения он с семьей переехал в Днепр. В феврале Служба безопасности Украины завербовала россиянина под угрозой уголовного преследования супруги.

Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, а затем через Кишинев и Ереван прибыл в город Минеральные Воды, оттуда агент СБУ добрался до Москвы, где снял квартиру. Там он установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом жительства российского военного в многоэтажном доме и раздобыл накладные усы, бороду и очки.

Мужчина планировал, замаскировавшись, привести в действие бомбу с поражающими элементами, прикрепленную на беспилотнике, в момент, когда возвращающийся домой военный заходит в подъезд.

У задержанного обнаружен телефон, в котором есть переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.

Ранее сообщалось, что в Москве была сорвана беспрецедентная по масштабу серия терактов, задержана 25-летняя девушка.

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