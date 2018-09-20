Названы лучшие парки для голодных москвичей

Лучшим парком Москвы 2018 года по количеству кафе и ресторанов стал ВДНХ, по востребованности у горожан — Парк Горького. По обеспеченности посадочными местами на летних открытых зонах общепита лидирует «Коломенское». Такие данные содержатся в исследовании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На ВДНХ летом 2018 года было представлено максимальное среди самых популярных у москвичей парков города количество заведений общепита: 40 ресторанов и кафе на 5707 посадочных мест.

В Парке Горького насчитывается 15 точек общепита на 3220 посадочных мест, отмечается в исследовании. «Летом в парке открывается девять сезонных заведений, которые значительно увеличивают посадку общепита в парке: кафе La Boule (470 мест), кафе "Тетя Мотя" (460 мест), ресторан "Пряности&Радости" (300 мест), ресторан "Лебединое Озеро" (200 мест), кафе "Оливковый пляж" (150 мест) и так далее», — добавляют аналитики Knight Frank.

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Больше всего летних посадочных мест устраивают в «Коломенском»: к 80 всесезонным добавляется 320 на теплое время года. Прирост, таким образом, составляет 80 процентов. В остальных парках из числа наиболее популярных у москвичей летние посадочные места занимают не более 40-48 процентов.

«После реконструкции основных московских парков трафик посетителей в них выровнялся, практически нет перегрузов, как было ранее, — отмечает директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк. — Для ресторанов парки всегда были привлекательны, но теперь нет монополии каких-то отдельных игроков (...) Если раньше Парк Горького заметно выделялся на фоне других парков наличием развитой инфраструктуры и множества точек общепита, то сейчас мы видим, как остальные парки его догоняют и даже обгоняют по этому показателю. Мы прогнозируем, что объем ресторанов в парке будет только расти».

В начале 2018-го мэрия Москвы поделилась данными исследования по освещенности города. По информации столичных властей, с 2010 года освещенность улиц по ночам увеличилась на 40 процентов.

«Подсветка зданий, наружное освещение придают ландшафту особую выразительность, делают мозаику наших улиц интересной, яркой, отличающейся от других мегаполисов. Это красиво, а Москва узнаваема, привлекательна для прогулок и поездок круглые сутки», — отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Чиновник подчеркнул, что за счет архитектурно-художественной подсветки набережные, парки и скверы Москвы стали безопаснее.

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