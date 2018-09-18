России предрекли дачный провал

Ввод частных домов в России по итогам 2018 года уменьшится на девять процентов по сравнению с показателем за 2017-й, а многоквартирных зданий, напротив, увеличится — на 8-15 процентов. Таков прогноз российского министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишут «Известия».

Информация о вероятном снижении объемов строительства частного жилья содержится в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье», уточняет издание. Согласно ожиданиям Минстроя, в 2018-м в России введут в эксплуатацию 30 миллионов квадратных метров индивидуальных жилых домов. В прошлом году этот показатель равнялся 33 миллионам «квадратов».

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Объемы многоквартирного строительства, напротив, должны увеличиться до 50–53 миллионов квадратных метров.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что снижение показателя по индивидуальному жилищному строительству может быть обусловлено особенностями учета в рамках «дачной амнистии» (упрощенную регистрацию загородных построек планировали отменить, но в итоге продлили до 2020 года). Спрос на квартиры и их активный ввод в свою очередь подогревают доступная ипотека и опасения, связанные с валютными колебаниями.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России, превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. По данным ЦИАН, за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Из них 15,3 миллиона граждане построили своими силами и 13,7 миллиона — девелоперы.

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