России предрекли дачный провал

Ввод частных домов в России по итогам 2018 года уменьшится на девять процентов по сравнению с показателем за 2017-й, а многоквартирных зданий, напротив, увеличится — на 8-15 процентов. Таков прогноз российского министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишут «Известия».
Информация о вероятном снижении объемов строительства частного жилья содержится в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье», уточняет издание. Согласно ожиданиям Минстроя, в 2018-м в России введут в эксплуатацию 30 миллионов квадратных метров индивидуальных жилых домов. В прошлом году этот показатель равнялся 33 миллионам «квадратов».
Объемы многоквартирного строительства, напротив, должны увеличиться до 50–53 миллионов квадратных метров.
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что снижение показателя по индивидуальному жилищному строительству может быть обусловлено особенностями учета в рамках «дачной амнистии» (упрощенную регистрацию загородных построек планировали отменить, но в итоге продлили до 2020 года). Спрос на квартиры и их активный ввод в свою очередь подогревают доступная ипотека и опасения, связанные с валютными колебаниями.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России, превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. По данным ЦИАН, за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Из них 15,3 миллиона граждане построили своими силами и 13,7 миллиона — девелоперы.