Эрмитаж начнут строить в Москве в 2019 году

Возведение московского филиала музея Эрмитаж на территории бывшей промзоны ЗИЛ стартует в 2019 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Ивана Романова — генерального директора компании, занимающейся застройкой площадки.

По словам предпринимателя, проектирование объекта на данный момент практически завершено. «Уже совсем скоро мы должны выйти на стройку, — цитирует Романова агентство. — Чуть больше времени заняла экспертиза, так как это очень сложный уникальный проект. Те технологии, с которыми пришел Хани Рашид, их надо было еще донести до соответствующих инстанций, как-то обосновать их безопасность применения в России».

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Хани Рашид — американский архитектор, которому ранее поручили руководство музейным проектом на территории завода ЗИЛ. В 2015 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что московский филиал музея будет ориентирован на современное искусство.

По информации «Москвы», завершить возведение филиала планируется примерно через три-четыре года.

Эрмитаж в 2018 году занял десятую строчку рейтинга лучших музеев мира Travellers' Choice Awards. Первое место досталось парижскому Орсе, второе и третье — Национальному мемориалу 11 сентября и Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

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