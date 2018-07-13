Экс-замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 миллионов

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего директора компании «Балтстрой» Александра Коченова. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов города (ОПС).

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Cуд приговорил Коченова и Новикова к двум с половиной годам лишения свободы условно. Им обоим вменялось хищение более 30 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию бывшего Запасного дома Зимнего дворца.

В июле прошлого года стало известно, что Михаил Новиков возместил 30 миллионов рублей ущерба по делу о хищении в музее. По словам адвоката Натальи Шатихиной, Новиков добровольно перечислил деньги на счет Эрмитажа.

По этой причине Эрмитаж отказался от заявленного иска к Новикову о возмещении ущерба, и суд прекратил гражданский иск музея к подсудимым.

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