Замдиректора Эрмитажа возместил ущерб по делу о хищении в музее

Директор Государственного Эрмитажа по капстроительству Михаил Новиков возместил 30 миллионов рублей ущерба по делу о хищении в музее. Об этом адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы учреждения, заявила ТАСС в понедельник, 3 июля.

Шатихина подчеркнула, что Новиков добровольно перечислил деньги на счет Эрмитажа. Адвокат добавила, что расследование по делу продолжается. «Окончательный размер ущерба будет определен по результатам экспертной деятельности», — сказала она.

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Замглавы музея обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца.

В мае сообщалось, что суд оставил Новикова под домашним арестом до 28 августа. 29 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что задержание замдиректора Эрмитажа связано с «делом реставраторов», одним из фигурантов которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели. Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это бюджетных средств.