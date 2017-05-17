Суд продлил домашний арест замдиректору Эрмитажа

Лефортовский суд Москвы до 28 августа оставил под домашним арестом заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Об этом в среду, 17 мая, пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила РИА Новости.

«По ходатайству следователя суд продлил домашний арест на три месяца, то есть до 28 августа», — сказала она.

По словам Красновой, Новиков обвиняется в хищении при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца — построенного в конце XIX века петербургского особняка на Дворцовой набережной, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Материалы по теме Реставрация «Ы» С чем связаны обыски и задержания в Минкультуры

Как рассказала «Ленте.ру» адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа, Михаил Новиков и управляющий компании «Балтстрой» Александр Коченов, обвиняемые в хищениях в музее, начали выплачивать компенсации за причиненный ущерб.

29 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что задержание Михаила Новикова связано с «делом реставраторов», одним из фигурантов которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

«Дело реставраторов» началось весной 2016 года. Помимо Пирумова, были задержаны директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, глава подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев. Следствие считает, что члены преступной группы заключали государственные контракты с завышенной стоимостью реставрационных работ. Выделенные средства похищались. Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.