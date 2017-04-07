Культура
 

Эрмитаж признали потерпевшей стороной по делу о хищениях при реставрации

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Следствие признало Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу, связанному с хищениями при реставрации музея. Об этом адвокат учреждения Наталья Шатихина сообщила ТАСС в пятницу, 7 апреля.

«Эрмитаж находится в полном взаимодействии со следствием, предоставляет всю необходимую информацию и документы. Следствие осуществляет действия в рабочем порядке, не внося лишних сложностей в работу музея», — резюмировала Шатихина.

Адвокат отметила, что размер нанесенного Эрмитажу ущерба будет установлен специальной экспертизой. «Это непростой процесс, поскольку Михаил Иванович Новиков (заместитель директора музея по строительству — прим. «Ленты.ру») и находившиеся под его руководством службы были совершенно автономны в своем существовании и практически не затрагивали текущую деятельность музея», — объяснила она.

Новиков выступает в деле подозреваемым. В конце марта его отправили под домашний арест. Поводом для этого послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца.

Контракты выполняло ЗАО «Балтстрой», топ-менеджеры которого обвиняются в в хищениях на объектах Министерства культуры России. В 2016-м по «делу реставраторов» был задержан бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

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