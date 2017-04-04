Директор департамента Минкульта уволился из-за ареста отца

Директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры России Артем Новиков уволился. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Артем Новиков написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию», — говорится в сообщении.

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«За время работы в министерстве нареканий со стороны руководства не имел. Такое решение принято им по этическим соображениям в связи с претензиями к отцу», — добавили в пресс-службе.

Отец чиновника, заместитель директора Эрмитажа по капстроительству Михаил Новиков, был отправлен под домашний арест 29 марта. ФСБ подозревает его в хищении бюджетных средств в ходе реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Артем Новиков проходит по делу как свидетель.