Обвиняемые по «делу реставраторов» погасили ущерб в полном размере

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов и другие фигуранты «дела реставраторов» погасили в полном объеме ущерб, нанесенный государству в результате хищений. Об этом во вторник, 6 июня, ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов.
«Ущерб полностью погашен. Сумма ущерба составила порядка 163 миллионов рублей. Сегодня мы предоставили суду справку от Министерства культуры о погашении ущерба в полном объеме», — отметил юрист.
По словам Зобова, каждый из фигурантов выплатил определенную сумму, размер выплат варьировался от одного до 44 миллионов рублей.
По «делу реставраторов», помимо Пирумова, были задержаны директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, глава подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев.
По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели. Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это бюджетных средств.