Обвиняемые по «делу реставраторов» погасили ущерб в полном размере

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов и другие фигуранты «дела реставраторов» погасили в полном объеме ущерб, нанесенный государству в результате хищений. Об этом во вторник, 6 июня, ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов.

«Ущерб полностью погашен. Сумма ущерба составила порядка 163 миллионов рублей. Сегодня мы предоставили суду справку от Министерства культуры о погашении ущерба в полном объеме», — отметил юрист.

По словам Зобова, каждый из фигурантов выплатил определенную сумму, размер выплат варьировался от одного до 44 миллионов рублей.

Материалы по теме Реставрация «Ы» С чем связаны обыски и задержания в Минкультуры

По «делу реставраторов», помимо Пирумова, были задержаны директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, глава подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели. Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это бюджетных средств.