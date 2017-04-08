Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату

Заместитель директора музея-заповедника «Петергоф» Виктор Сорокин, подозреваемый в растрате средств из бюджета, отправлен под домашний арест. Такое решение принял Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга, передает в субботу, 8 апреля, РИА Новости.

Мера пресечения, по словам пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарьи Лебедевой, была избрана накануне.

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Источник в музее-заповеднике «Петергоф» рассказал журналистам, что дело касается контракта на реконструкцию причала. Оно не связано с «делом реставраторов», одним из фигурантов которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Расследованием занимается управление ФСБ. Его представитель, как сообщает агентство, от комментариев воздержался.

«Дело реставраторов» началось весной 2016-го года. помимо Пирумова, были задержаны директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, глава подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев. Следствие считает, что члены преступной группы заключали государственные контракты с завышенной стоимостью реставрационных работ. Выделенные средства похищались. Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.