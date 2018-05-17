Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Опубликованы фотографии с обыска в домах фигурантов дела о хищении в Эрмитаже — бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, бизнесмена Никиты Колесникова и чиновника Бориса Мазо. Снимки в четверг, 17 мая, опубликовал на своем сайте Следственный комитет России (СКР).

В чьих именно апартаментах были сделаны фотографии, в ведомстве не уточнили. На них можно увидеть дорогую мебель с позолотой, картины в золотых рамах, ящики с драгоценностями и элитными часами. Также на снимках видна огромная бильярдная с обшитыми деревом стенами и коврами на полу. Кроме того, в кадр попали пачки денег в рублях и валюте.

Сотрудники ФСБ провели обыски у всех фигурантов дела 16 и 17 мая. По данным источника РИА Новости, имущество, попавшее на снимки, принадлежит Колесникову, однако официального подтверждения данного факта нет.

Ранее 17 мая стало известно о задержании Пирумова и Колесникова. По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере по факту хищения не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища государственного Эрмитажа.

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9 октября 2017 года Пирумов был признан виновным в мошенничестве по «делу реставраторов», приговорен к 1,5 годам лишения свободы и освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и руководитель ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев также получили небольшие сроки и вышли на свободу. Еще трех фигурантов осудили условно.

По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

По этому делу также был осужден условно Колесников и гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, которого сразу после оглашения приговора вновь задержали по новым обвинениям: хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента России.

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