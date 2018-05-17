Бывшего замминистра культуры вновь задержали за хищения

Осужденный по «делу реставраторов» бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов вновь задержан по подозрению в хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере по факту хищения не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища государственного Эрмитажа.

Помимо Пирумова, в преступлении подозреваются директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Последний также задержан.

По данным следствия, они организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить, а большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

16 и 17 мая проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.

9 октября 2017 года Пирумов был признан виновным в мошенничестве по «делу реставраторов», приговорен к 1,5 годам лишения свободы и освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО.

Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и руководитель ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев также получили небольшие сроки и вышли на свободу. Еще трех фигурантов осудили условно.

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По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

По этому делу также был осужден условно Колесников и гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, которого сразу после оглашения приговора вновь задержали по новым обвинениям: хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента России.

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