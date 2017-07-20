По «делу реставраторов» вынесен первый приговор

Дорогомиловский суд Москвы вынес первый приговор по «делу реставраторов», признав виновным бизнесмена Никиту Колесникова. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила «Интерфакс»

пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

По ее словам, мужчина признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей. Дело слушалось в особом порядке, так как Колесников полностью признал вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Остальные обвиняемые знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 57 томов. Частично или полностью признали свою вину все фигуранты дела.

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В рамках «дела реставраторов» под стражу были взяты бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» минкульта Олег Иванов, глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев, а так же сотрудники ЗАО «БалтСтрой»: руководитель компании Дмитрий Сергеев и руководитель проектов «БалтСтроя» Владимир Сванбек. Ещё один фигурант, управляющий «Балтсроя» Александр Коченов был освобожден под залог в 10 млн рублей по состоянию здоровья.

По версии следствия, Пирумов и его подельники нанесли ущерб на сумму не менее 100 миллионов рублей. Хищения совершались при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драматического театра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. В материалах дела содержатся так же данные о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской областях.