Министерство культуры передумало взыскивать ущерб по «делу реставраторов»

Министерство культуры отозвало иск о взыскании более 160 миллионов рублей с бывшего заместителя главы ведомства Григория Пирумова и других обвиняемых по делу о хищениях средств, выделенных на реставрацию. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает агентство «Москва».

По словам адвоката Александра Старцева, это связано с тем, что фигуранты уже возместили ущерб.

Обвиняемыми по делу, кроме Пирумова, проходят управляющий АО «Балтстрой» Александр Коченов, руководитель проекта АО «Балтстрой» Владимир Сванбек, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, руководитель подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олег Иванов, руководитель подведомственного Минкультуры ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев, советник генерального директора ООО «Линнит-Консалт» Никита Колесников. Все фигуранты признают свою вину.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 год похитили более 164 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия — Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей (Москва), Псковского драматического театра, «Усадьбы фабриканта В. Асеева. Главный дом» (Рассказово, Тамбовская область), башни «Крон-Принц» в Калининграде, а также на строительство Государственного музея истории космонавтики им. К. Циолковского (Калуга). Организатором группы считают Пирумова.