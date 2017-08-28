Фигуранта «дела реставраторов» осудили условно и снова задержали

Глава «Балтстроя» Дмитрий Сергеев был приговорен по «делу реставраторов» к 4,5 годам лишения свободы условно, но после оглашения приговора его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщил корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний Куйбышевского райсуда Петербурга.

Сергееву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Однако после оглашения в здание вбежали сотрудники ФСБ и заблокировали выход.

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По данным издания, Сергеев был заново задержан по делу о хищении бюджетных средств на реконструкцию президентской резиденции в Ново-Огареве.

Ранее он признал вину в хищениях средств при реставрации Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

В августе 2017 года сообщалось, что все обвиняемые по «делу реставраторов» попросили об особом порядке рассмотрения, при котором подсудимые согласны с предъявленным обвинением. В таких случаях суд не исследует доказательства, а судья не вправе назначить подсудимому наказание свыше двух третей от максимально предусмотренного. Первым к условному сроку и штрафу в 800 тысяч рублей был приговорен бизнесмен Никита Колесников.

В рамках «дела реставраторов» под стражу были взяты бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкульта Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» министерства культуры Олег Иванов, глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкульта Борис Цагараев, а также сотрудники ЗАО «Балтстрой»: руководитель компании Дмитрий Сергеев и руководитель проектов «Балтстроя» Владимир Сванбек.

Еще один фигурант, управляющий «БалтСтроя» Александр Коченов, был освобожден под залог в 10 миллионов рублей по состоянию здоровья.