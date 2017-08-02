Все фигуранты «дела реставраторов» попросили об особом судопроизводстве

Фигуранты «дела реставраторов» о хищении бюджетных средств просят рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства. Об этом в среду, 2 августа, РИА Новости сообщил адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов.

«Все обвиняемые просят об особом порядке судопроизводства», — рассказал юрист.

20 июля был вынесен первый приговор по делу бизнесмену Никите Колесникову. Дело слушалось в особом порядке.

По «делу реставраторов» были задержаны бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов и другие чиновники ведомства, а также руководители подведомственных Минкульту компаний.

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По версии следствия, Пирумов в 2012 году создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и предприниматели. Они заключали госконтракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения бюджетных средств, выделенных на восстановление культурных памятников.

Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел назначается только при полном признании вины в преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Такой порядок исключает допросы свидетелей и изучение доказательств, а также является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.