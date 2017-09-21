Жена бывшего замглавы Минкульта рассказала о долгах из-за «дела реставраторов»

Супруга бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова призналась, что ей пришлось залезть в долги, чтобы расплатиться за ущерб по «делу реставраторов». Об этом Татьяна Пирумова заявила в Дорогомиловском суде Москвы в четверг, 21 сентября, передает РИА Новости.

«Чтобы [полностью] погасить ущерб, мне пришлось занимать средства по договорам займа у наших друзей и знакомых», — сказала она.

Пирумова пояснила, что все наличные деньги изъяли следователи, даже ее личные, полученные от продажи квартиры, «при этом налоги с них все равно пришлось заплатить».

Жену ключевого фигуранта «дела реставраторов» допросили в качестве свидетеля для характеристики обвиняемого. Она попросила суд об условном приговоре, а также настаивала на возвращении денег, чтобы она могла расплатиться с долгами.

Судебный процесс проходит в особом порядке, предусматривающем полное признание вины фигурантом дела. В этом случае суд не исследует доказательства по делу и не допрашивает свидетелей. Обвиняемому не может быть вынесено наказание более две трети от максимального наказания.

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Все восемь фигурантов «дела реставраторов» сознались в хищениях и попросили об особом порядке слушаний. Они также возместили причиненный ущерб, после чего Минкульт отозвал гражданский иск на 160 миллионов рублей.

Следствие подсчитало, что при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде чиновниками и предпринимателями были похищены государственные средства, выделенные в рамках госконтрактов.

Пирумов был арестован 16 марта 2016 года в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Также под стражу были заключены директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов и директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев. Через месяц под стражу поместили руководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Бориса Цагараева.