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Бывшего замглавы Минкульта Пирумова осудили на 1,5 года и освободили в зале суда

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Григорий Пирумов
Григорий Пирумов

Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов признан виновным в мошенничестве по «делу реставраторов», приговорен к полутора годам лишения свободы и освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Другие фигуранты дела — директор управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и руководитель ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев — приговорены к небольшим срокам и освобождены в зале суда как отбывшие наказание.

Еще трое фигурантов — бывший директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин, предприниматель Андрей Кокушкин и управляющий «Балтстроя» Александра Коченова — уже получили условные сроки ранее. Судебный процесс проходил в особом порядке, так как все подсудимые признали вину и заключили сделку со следствием.

Судья Галина Таланина сняла арест с имущества всех обвиняемых.

По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили мошенническим путем не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия министерство культуры было признано потерпевшей стороной и заявило гражданский иск на сумму 160 миллионов рублей. Однако 7 сентября стало известно, что иск отозван в связи полным погашением обвиняемыми ущерба.

Первый приговор по «делу реставраторов» был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно предпринимателя Никиту Колесникова. 28 августа Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил по этому же делу к 4,5 годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей гендиректора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который сразу после оглашения решения суда вновь был задержан. На следующий день Басманный суд Москвы отправил его под арест до 29 октября: Сергееву были предъявлены новые обвинения, на этот раз в хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента России.

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