Памятник Сергею Бодрову установят в Москве

Столичная комиссия по монументальному искусству в октябре 2018 года планирует вынести решение по установке в городе памятника актеру Сергею Бодрову-младшему, погибшему в 2002 году. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Игоря Воскресенского.

«Проведение следующего заседания комиссии запланировано в октябре. Перечислю вопросы, которые могут быть рассмотрены. Это в том числе заявка на установку памятника Сергею Бодрову-младшему около станции метро "Баррикадная"», — рассказал агентству Воскресенский.

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Монумент предположительно выполнят из бронзы, он будет представлять собой литую фигуру Данилы Багрова, роль которого актер сыграл в фильмах «Брат» и «Брат 2». Перед памятником объемными буквами выложат фразу «Я думаю, что сила в правде».

Помимо площадки около «Баррикадной», рассматриваются варианты установки скульптуры на Покровском бульваре, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.

Сергей Бодров-младший — российский актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий. Он погиб 20 сентября 2002 года вместе со съемочной группой фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В ноябре 2016-го активисты предложили установить памятник Даниле Багрову в Москве или Санкт-Петербурге.

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