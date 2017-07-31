Сыгравший стюарда в «Брате 2» актер разбился на квадроцикле

Российский актер Алексей Гришин госпитализирован после аварии на квадроцикле в Подмосковье. Об этом в понедельник, 31 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне днем в Пушкинском районе опрокинулся квадроцикл. Одним из пострадавших оказался актер Алексей Гришин, а водитель погиб», — рассказал собеседник агентства.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. «30 июля в деревне Луговая Пушкинского района произошло опрокидывание квадроцикла. В результате мужчина 1975 года рождения погиб, мужчина 1974 года рождения пострадал».

Отмечается, что Гришин вскоре после госпитализации был отпущен на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП. О личности погибшего информации нет.

Алексей Гришин известен ролями в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Глянец», «Платон» и «С Новым годом, мамы!», а также по сериалам «Восьмидесятые», «Дальнобойщики» и «Бесы». Первой его ролью был стюард из эпизода в «Брате 2».

Актер играл в театре на Малой Бронной и в Театре-студии под руководством Олега Табакова, а также сотрудничает с театром Моссовета.