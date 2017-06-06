Актер Сергей Гармаш попал в аварию

Российский актер кино и театра Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УВД во вторник, 6 июня.

Отмечается, что Гармаш в результате происшествия не пострадал. Артист врезался в стоящую машину ВАЗ-2112. Автомобили получили незначительные повреждения. «Вероятно, материальный ущерб был урегулирован», — отметили в пресс-службе правоохранительных органов.

Актер приехал в Псков на съемки фильма «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева.

Сергей Гармаш снялся в таких фильмах, как «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Анна Каренина» (2008), «Стиляги», «72 метра» и «Армавир». Он получил звание народного артиста России в 2006 году. Гармаш является одним из ведущих актеров московского театра «Современник».

2 июня сообщалось, что сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица попал в аварию на дороге между Чачаком и Белградом. Машина с кинематографистом вылетела в кювет. Кустурица не получил телесных повреждений.