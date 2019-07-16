Россиянам пригрозили земельными штрафами

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в разгар дачного сезона напомнила россиянам о необходимости соблюдения земельного законодательства. Размер штрафа для нарушителей правил из числа физических лиц может составить до 50 тысяч рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Как поясняется в сообщении, к нарушениям земельного законодательства относятся, в том числе, самовольное занятие земельного участка, неиспользование участка или использование не по целевому назначению. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф.

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Для физлиц, захвативших землю, он составляет 1-1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если стоимость не определена, размер взыскания — 5-10 тысяч рублей. При неиспользовании участка нарушителя штрафуют на 0,5-1 процента от кадастровой стоимости земли, или на 10-20 тысяч рублей. За нецелевое использование придется заплатить сумму в размере 1-1,5 процент от кадастровой стоимости участка или 20-50 тысяч рублей (если стоимость не определена).

«В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа», — уточняется в сообщении.

В конце мая текущего года стало известно, что за российскими дачниками начнут следить с помощью дронов. В тестовом режиме поиск нарушителей земельного законодательства был запущен в Московской области. Информацию, полученную с помощью дронов, эксперты сравнивают со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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