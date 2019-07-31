Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По мнению правозащитника, коттедж, возведенный несколько лет назад для Галкина, его супруги Аллы Пугачевой и их совместных детей, имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту. Михайлов выразил возмущение бездействием контролирующих органов. «Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады», — цитирует юриста агентство.

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Михайлов не впервые выступает против представителя российского шоу-бизнеса. В 2015-м он подал в полицию жалобу от одного из жителей Ростова-на-Дону на хулиганские действия певицы Земфиры: она якобы оскорбила гражданина в ходе концерта в 2013 году. Впоследствии исполнительница выплатила жалобщику свыше 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в июле СМИ сообщили о покупке Пугачевой жилья в еврозоне. Звезда, предположительно, приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

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