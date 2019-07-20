Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне

Российская певица Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале, сообщают «Аргументы Недели» со ссылкой на информированный источник.

Выбор певицы пал на квартиру в центре города, в современном жилом комплексе (ЖК) на проспекте Дзинтару. Апартаменты в доме стоят не менее 400 тысяч евро, а минимальная их площадь составляет 100 квадратных метров, отметил источник, добавив, что сделка с Пугачевой проходила в «тайном режиме».

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Согласно информации на сайте ЖК, всего в нем 66 апартаментов с панорамными окнами и террасами. На территории оборудована детская площадка, рядом есть парк. Море — в пяти минутах ходьбы. Комплекс огорожен и находится под круглосуточной охраной.

Ранее в июле на Пугачеву пожаловались в полицию из-за поездки по перрону на машине. Соответствующее заявление в ГИБДД подал адвокат Александр Сергеев. Его возмутило размещенное в сети видео, на котором видно, как Пугачева подъезжает к поезду на авто. Состав следовал по маршруту «Москва-Рига». Автомобиль ехал по перрону Рижского вокзала. В РЖД заявили, что это не помешало пассажирам, поскольку певица ехала по технической платформе.

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