Галкин объяснил свой высокий заработок

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о своем высоком гонораре. С юмористом поговорили журналисты телеканала «Звезда».

По словам Галкина, его востребованность объясняется профессионализмом. «Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно», — сказал ведущий. Он добавил, что в настоящий момент мало кто поддерживает подобный уровень, что позволяет ему оставаться востребованным.

Галкин также отметил, что качество его выступления не зависит от формата мероприятия, на которое он приглашен. «Неважно, куда и за сколько ты приехал, может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», — пояснил он.

Ранее 6 июля газета «Комсомольская правда» узнала гонорары российских юмористов на корпоративах. Самый большой гонорар — у Максима Галкина. За одно выступление он требует в среднем 3 миллиона 581 тысячу рублей. В нижнем диапазоне цен (от 150 до 400 тысяч рублей) работают артисты «Кривого зеркала» и выпускники «Аншлага».

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