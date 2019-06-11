Максим Галкин поддержал журналиста Голунова и пристыдил его противников

Телеведущий Максим Галкин призвал освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста и назвал обвинения против него сфабрикованными. Ролик с высказыванием он опубликовал в Instagram.

Галкин уточнил, что не является ни коллегой, ни другом Голунова, поэтому может судить о происходящем только со слов своих знакомых. По его выражению, он поступает так вслед за авторитетными для него людьми.

Ведущий заострил внимание на травле Голунова. «Беспрецедентное количество денег, которое вбухано в проплаченные комментарии, осуждающие известных людей и журналистов, поддерживающих Ивана», — заметил Галкин.

Он отметил, что проанализировал огромный массив комментариев и сделал вывод, что все они очень похожи и явно написаны одним человеком или двумя. По его словам, они были розданы «фабрике троллей». «Я поддерживаю Ивана и не обращаю внимания на проплаченные комментарии», — заключил Галкин.

Во второй части послания Галкин кратко обрисовал, как он отличает проплаченные комментарии от искренних. По его наблюдению, тролли всегда проявляются в комментариях к остросоциальным постам, их профили закрыты, а аргументация идентична.

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