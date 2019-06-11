Журналист остался без работы за поддержку Голунова

Петербургское издание «Невские новости» прекратило сотрудничество с внештатным корреспондентом Олегом Дилимбетовым после того, как он открыто высказался о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова от лица издания. Соответствующее заявление редакция опубликовала на сайте.

«Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела. Редакция "Невских новостей" убеждена в том, что обвинять и оправдывать на территории нашей страны может только суд», — говорится в сообщении.

Ранее о Дилимбетове высказался главный редактор издания Тимофей Шабаршин. Он назвал его талантливым молодым человеком, отметив, что «поспешные высказывания не позволяют дальше полноценно совместно работать».

В заявлении руководства «Невских новостей» не говорится, в каком конкретно материале Дилимбетов самостоятельно высказался от лица редакции. 10 июня в СМИ появилось анонимное высказывание сотрудника издания, подписавшего петицию в защиту Голунова и называвшего арест подозрительным на фоне выборов в Мосгордуму. Неназванный журналист сказал, что не может поверить в неангажированность уголовного дела в отношении Голунова.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала предоставить материалы дела корреспондента Ивана Голунова на проверку.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Корреспондент заявил о своей невиновности. По его словам, задержание связано с расследованием о похоронном бизнесе.

Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. В настоящее время Голунов носит браслет на ноге и специальный трекер на поясе. Тест на наркотики показал отрицательный результат.

В апреле 2017 года РБК (принадлежит Григорию Березкину) выпустило расследование о «фабрике медиа», которую финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. По данным материала, в нее входят и «Невские новости». Бизнесмен причастность к этим медиа отрицает.

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