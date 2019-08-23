Москвичи потянулись прочь из города

Москвичи все чаще обращаются к риелторам с запросами на подбор загородного жилья для постоянного проживания. Похожая динамика отмечается и со стороны жителей других регионов. Об этом сообщается в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).

За год количество таких заявок выросло на 5 процентов, до уровня в 75 процентов всех обращений по поводу покупки загородного жилья в Подмосковье. «Десять лет назад клиентов, желающих переехать за город на ПМЖ, насчитывалось не более 40 процентов», — комментирует динамику директор департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Антон Архипов.

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По статистике компании, более половины — 60 процентов — этих запросов оставляют жители Москвы, 22 процента приходится на жителей подмосковных городов. 13 процентов запросов оставляют клиенты из российских регионов, еще 5 процентов спроса поступает со стороны жителей ближнего зарубежья: Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана.

В большинстве случаев для постоянного проживания за городом покупают коттеджи или участки под их строительство: такую недвижимость просят подобрать 55 процентов клиентов компании. Таунхаусами интересуются 37 процентов, квартирами в малоэтажных комплексах — 8 процентов покупателей.

Ранее в компании «Метриум» подсчитали, что в первом полугодии 2019-го средняя стоимость квадратного метра на подмосковном загородном рынке снизилась на 9 процентов. В некоторых локациях падение цен было более выраженным — вплоть до 29,4 процента на Новорижском направлении.

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