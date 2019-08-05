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Россияне назвали смысл дачной жизни

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Почти две трети россиян — 62 процента — время от времени выезжают на дачу в летний период, предпочитая заниматься огородничеством, дизайном сада или предаваться отдыху и развлечениям. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

20 процентов российских дачников бывают за городом раз в неделю, 21 процент — три-четыре раза за лето, а 8 процентов, наоборот, практически не выезжают в город. Как показал опрос, 71 процент имеющих дачу россиян занимаются на участке выращиванием овощей, фруктов и ягод. Этот показатель остается стабильным более 10 лет: аналогичный опрос, проведенный в 2005-м, дал показатель 72 процента.

Еще одно распространенное занятие российских дачников — декоративное обустройство участков. Сажают клумбы, ухаживают за газоном и устраивают декоративные водоемы на территории 34 процента россиян (в 2005 году показатель составлял 21 процент).

Третье направление дачной деятельности — отдых и развлечения, среди которых популярнее всего пикники на природе и шашлык. Именно релакс называют основной целью поездок на дачу 56 процентов россиян (против 32 процентов в 2005-м). Заметно выше среднего по стране уровня показатель оказался в Москве и Петербурге: 81 процент жителей двух столиц ездят за город, чтобы развлечься и отдохнуть.

Согласно результатам проведенного в июле опроса ВЦИОМ, о дачной жизни мечтает 31 процент россиян, у 42 процентов дача уже есть. Особенно высоким интерес к загородной жизни оказался у молодежи до 34 лет — в этой возрастной категории о желании обзавестись дачей сообщили около трех четвертей опрошенных.

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