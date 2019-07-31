Россияне засобирались в Испанию

Спрос на коммерческую недвижимость Испании со стороны россиян вырос в четыре раза с начала 2019 года. Об этом в среду, 31 июля, сообщает «Коммерсантъ».

К середине 2019-го доля испанской недвижимости достигла 22 процентов от всего объема сделок, заключаемых россиянами за пределами своей страны, пишет издание. Спрос в основном касается недвижимости в Барселоне, Мурсии и Валенсии. Самыми востребованными у россиян коммерческими объектами для покупки по итогам полугодия стали кафе, гостиницы и магазины.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объясняют тренд планами значительного числа россиян на переезд в Испанию: покупка коммерческой недвижимости рассматривается как способ получения постоянного дохода.

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Эксперты рынка зарубежной недвижимости отмечают растущий интерес россиян и к другим направлениям. За год на 20 процентов увеличился спрос на недвижимость в Германии, которая занимает второе после Испании место в рейтинге востребованности у граждан России. Стабильным остается интерес и к объектам занимающей третье место Финляндии. В число популярных среди россиян направлений для покупки зарубежной недвижимости эксперты относят также Словению, Австрию, Великобританию, Кипр и Мальту.

Ранее стало известно о высоком спросе со стороны россиян на недвижимость Черногории: в 2018 году граждане России приобрели в стране жилья на 40 миллионов евро, став абсолютными лидерами по сделкам, заключенным нерезидентами. Второе и третье места рейтинга достались, соответственно, покупателям из Турции и Сербии.

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