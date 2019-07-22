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Названа лучшая страна Европы для покупки жилья

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Быстрее жителей остальных европейских государств накопить на собственную квартиру могут португальцы. Об этом свидетельствуют данные в исследования международной консалтинговой компании Deloitte.

По статистике компании, прежде чем наберется сумма, достаточная для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров, жителям Португалии потребуется откладывать зарплату в среднем 3,8 года. Похожие показатели у Бельгии — здесь срок накопления на такую жилплощадь составляет четыре года. Около пяти лет понадобится копить жителям Норвегии и Дании, от 5,7 до 7,1 года займет срок накоплений у граждан Австрии, Италии и Венгрии. Полякам потребуется откладывать зарплату 7,5 года, хорватам — 7,9 года.

Дольше всех в Европе — 11 лет — на жилье придется копить гражданам Чехии. В число стран с максимальными сроками накопления на квартиру вошли также Латвия и Великобритания — их гражданам потребуется 10,1 и 9,4 года соответственно.

Ранее консалтинговая компаниия PricewaterhouseCoopers (PwC) провела собственное исследование качества жилья в мировых мегаполисах, включающее, в том числе, и такой показатель как доступность жилья для населения. По данным PwC, жилье в Москве оказалось менее доступным, чем в Берлине, Токио, Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке и Мехико.

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