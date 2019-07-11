Россия обогнала Европу по росту цен на жилье

В первом квартале 2019-го цены на жилье в еврозоне и на территории Европейского союза увеличились на 4 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистической службой ЕС (Евростат). В России годовой рост был более выраженным.

По подсчетам аналитиков, за три первых месяца 2019-го средние ценовые показатели на европейском рынке недвижимости выросли на 0,3 процента. В годовом исчислении заметнее всего подорожало жилье в Венгрии (+11 процентов), Чехии и Португалии (+9 процентов). Снижение ценника зафиксировано только в Италии — на 0,8 процента.

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В России, как следует из имеющихся в распоряжении редакции аналитических материалов, увеличение стоимости жилой недвижимости в первом квартале было более значительным, чем в еврозоне. Так, по информации Domofond.ru, только за январь и февраль средняя стоимость квадратного метра новых квартир в стране выросла на 3 процента. На вторичном рынке годовой рост (в период с марта 2018-го по март 2019-го) составил почти 9 процентов.

На рынке недвижимости Московского региона «квадрат» нового жилья за год к апрелю 2019-го подорожал в среднем на 10 процентов (данные ЦИАН). «Вторичка» за указанный период прибавила 11 процентов в Москве и 10 процентов в Московской области.

Большинство экспертов связывают существенное подорожание жилья в России, наблюдавшееся в 2018-м и первом полугодии 2019 года, с переходом на проектное финансирование строек. Застройщики увеличивали цены в своих проектах, чтобы покрыть возросшие расходы на строительство. Это спровоцировало отток покупателей на вторичный рынок. Из-за возросшего спроса на «вторичку» владельцы неновых квартир тоже начали повышать ценники.

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