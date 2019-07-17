Швейцарская деревня устроила распродажу домов по 60 рублей

Муниципалитет горной деревни Монти Щага (Monti Sciaga), расположенной в италоязычном швейцарском кантоне Тичино, объявил о продаже местной недвижимости по символической стоимости. Об этом сообщает Daily Mail.

Обветшавшие дома в рустикальном стиле, который подразумевает грубую каменную отделку нижних этажей, продаются по цене в один швейцарский франк (около 63,5 рубля). Деревня находится на лугу в горах совсем рядом с границей Италии и располагает выдающимися видовыми характеристиками — из окон большинства домов видно озеро Лаго-Маджоре. Будущие жители деревни смогут быстро добраться до Милана и озера Комо, уточняет издание.

Материалы по теме Все на продажу Как заработать на памятниках культурного наследия

Дома находятся в полузапущенном состоянии, некоторые из них разрушены почти полностью, некоторые находятся в большей сохранности. При этом, как подчеркивают в муниципалитете, все постройки подключены к водопроводу. Покупка домов за один франк возможна при условии обязательной реставрации построек в соответствии с местными законами.

Подобная практика продажи разрушающихся объектов исторической недвижимости по символической стоимости, но с условием восстановления, широко распространена в Европе. Так, в 2019 году о подобных распродажах объявляли в итальянском городе Муссомели и в эстонском Кохтла-Ярве.

В России с 2012 года действует похожая программа предоставления исторических усадеб в аренду на 49 лет по ставке один рубль за один квадратный метр.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!