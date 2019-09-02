Жилье на Рублевке внезапно подешевело

Летом 2019-го средняя стоимость элитного домовладения в Московской области снизилась по сравнению с показателем января на семь процентов, следует из материалов агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За первые шесть месяцев текущего года среднестатистический высокобюджетный загородный коттедж в Подмосковье стал дешевле почти на 15 миллионов рублей, подсчитали аналитики: в июле его средняя стоимость составила 188,5 миллиона рублей, в январе этот показатель был равен 203,2 миллиона рублей.

Снижение расценок зафиксировано на всех направлениях подмосковного рынка элитной загородной недвижимости, констатируют эксперты. В наибольшей степени — на 13 процентов — средняя стоимость объекта сократилась на Дмитровском шоссе. На Калужском цены «элитки» упали на 11 процентов, в поселках на Боровском шоссе — на 10 процентов. На самом популярном среди состоятельных граждан шоссе — Рублево-Успенском — стоимость высокобюджетных объектов сократилась на восемь процентов, до 315 миллионов рублей в среднем.

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«Снижение цен — это общая тенденция для рынка загородных домовладений, — отмечают в «Метриум». — В первом полугодии наблюдалось уменьшение стоимости "квадрата" не только в элитном сегменте, но также и в бизнес- и комфорт-классе. Основная предпосылка этого процесса — низкая активность девелоперов коттеджных поселков. Основной объем текущего предложения на рынке не соответствует требованиям клиентов. Современный покупатель не готов платить за большую площадь коттеджа, которой он не будет пользоваться, а многие объекты сейчас именно такие».

Ранее, в августе, стало известно, что москвичи все чаще обращаются к риелторам с запросами на подбор загородного жилья для постоянного проживания. За последний год количество таких заявок выросло на пять процентов, до уровня в 75 процентов от всех обращений по поводу приобретения загородной недвижимости в Подмосковье. Десять лет назад клиентов, желающих переехать за город на ПМЖ, насчитывалось не более 40 процентов.

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