Средняя цена квартиры в центре Москвы перевалила за 100 миллионов рублей

В среднем квадратный метр первичного элитного жилья в Центральном округе российской столицы стоит 693 тысячи рублей, новая люксовая квартира обходится покупателям почти в 103 миллиона рублей, следует из материалов компании Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, новостройки элитного класса возводятся в семи из 12 округов Москвы. Больше всего их именно в центре города — 48 жилых комплексов. Вторую строчку по объему предложения дорогого жилья занимает Западный административный округ — там строят семь соответствующих жилых комплексов. Средняя стоимость квартиры здесь находится на уровне 68,9 миллиона рублей.

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Замыкают тройку локаций с большим сосредоточением люксовых новостроек Северный и Южный округа — в обоих реализуют по пять элитных проектов. Средний ценник на севере — 68,8 миллиона рублей, на юге — 32,8 миллиона.

«Спрос на элитные новостройки в Москве осенью традиционно оживает, — говорится в предоставленных материалах. — Безусловно, главная локация на этом рынке — центр Москвы. Остальные части столицы чаще всего привлекают внимание покупателей по каким-то индивидуальным причинам, например, можно быстро доехать до работы».

Ранее в октябре стало известно, что самая дорогая квартира на столичном рынке элитного жилья выставлена на продажу за 2,4 миллиарда рублей. Лот представляет собой пентхаус площадью 735 квадратных метров, расположенный в одной из новостроек в районе Патриарших прудов.

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