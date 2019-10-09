В Москве нашли тысячи сверхдорогих квартир

В Москве выставлено на продажу около 11,1 тысячи квартир стоимостью 100 миллионов рублей и выше. Об этом говорится в материалах аналитиков компании Skolkovo Realty (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Максимальная концентрация квартир такой ценовой категории отмечается в Центральном административном округе столицы (8,7 тысячи лотов), второе место занимает Западный округ (1,7 тысячи лотов). Третье место статистически досталось Северному округу, однако количество сверхдорогих квартир в его границах незначительно — всего 253 объекта.

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Тройку районов-лидеров города по количеству квартир стоимостью 100 миллионов рублей и выше составили Хамовники (2,1 тысячи), Пресненский (1,7 тысячи) и Якиманка (1,1 тысячи).

Ранее в компании Savills проанализировали цены на элитное жилье в Москве и выявили квартиру, выставленную на продажу по максимальной цене. Самым дорогим объектом оказался пентхаус площадью 735 квадратных метров в жилом комплексе на Патриарших прудах. Квартиру предлагается приобрести за 2,4 миллиарда рублей.

По статистике аналитиков Knight Frank, средний бюджет сделки с высокобюджетной недвижимостью в Москве по итогам третьего квартала 2019 года составил 95 миллионов рублей. Это на 22 процента больше, чем годом ранее.

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