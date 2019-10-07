В Москве нашли однокомнатные квартиры за 50 миллионов рублей

Самые дорогие «однушки» на рынке недвижимости российской столицы стоят 51,2 миллиона рублей, следует из материалов компании «Сколково Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Объекты по такой цене можно найти в двух округах города — Восточном и Центральном. Всего в Москве выставлено на продажу 11,2 тысячи квартир с одной жилой комнатой, из них около 700 предлагаются по цене свыше 20 миллионов рублей, подсчитали аналитики.

Материалы по теме Вышли из народа В каких домах выросли самые богатые люди России

Центральный округ Москвы не является лидером по числу дорогих однокомнатных квартир, свидетельствует предоставленное исследование: больше всего (порядка 325) элитных «однушек» на востоке столицы. В центре их 238, в Западном округе — 54, в Южном — 35, в Северном — 32.

«Элитные однокомнатные квартиры — это продукт с весьма ограниченной аудиторией, — констатируют эксперты. — Зачастую такие объекты приобретаются как "пиджачные", то есть для людей, которые имеют свою недвижимость за пределами столицы, но при этом по долгу службы должны часто бывать в мегаполисе».

Ранее сообщалось, что за год с августа 2018-го квадратный метр квартир в элитных новостройках Москвы подорожал на 104 тысячи рублей, до 962 тысяч. В сегменте апартаментов «квадрат» за указанный период прибавил в цене 125 тысяч, к осени 2019-го он стоил 880 тысяч рублей. Всего в городе реализуют более 60 элитных жилых комплексов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru